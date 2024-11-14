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Фото: невероятная разница в росте между Леброном Джеймсом и новичком НБА

Фото: невероятная разница в росте между Леброном Джеймсом и новичком НБА
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло 86:78 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
126 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Колоко, Кристи, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Траоре
Мемфис Гриззлиз: Уэллс, Пиппен Мл., Ларэвиа, Альдама, Каслтон, Кеннард, Джексон, Иди, Кавамура, Хафф, Смарт, Кончар

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс находился рядом с центровым и новичком «Мемфиса» Заком Иди. Сразу же заметна разница в росте между игроками — 18 сантиметров (206 см у Джеймса и 224 см у Иди).

Леброн Джеймс и Зак Иди

Леброн Джеймс и Зак Иди

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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