Фото: невероятная разница в росте между Леброном Джеймсом и новичком НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло 86:78 в пользу гостевой команды.

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс находился рядом с центровым и новичком «Мемфиса» Заком Иди. Сразу же заметна разница в росте между игроками — 18 сантиметров (206 см у Джеймса и 224 см у Иди).

Леброн Джеймс и Зак Иди Фото: Кадр из трансляции

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.