Яннис Адетокунбо достиг уникальной статистической линейки в истории НБА

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:120 в овертайме.

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 59 очков (21 из 34 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 16 из 17 — штрафные), сделав 14 подборов, семь результативных передач, три блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+7».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 29-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, кому покорилась такая статистика в рамках одного матча.