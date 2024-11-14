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Яннис Адетокунбо достиг уникальной статистической линейки в истории НБА

Яннис Адетокунбо достиг уникальной статистической линейки в истории НБА
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:120 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 120
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 59, Лопес - 29, Принс - 15, Трент-мл. - 11, Коннотон - 6, Джексон - 4, Грин - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 26, Холланд - 11, Сассер - 11, Харрис - 10, Дюрен - 9, Мур - 9, Стюарт - 9, Рид, Суидер, Дженкинс, Уильямс

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 59 очков (21 из 34 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 16 из 17 — штрафные), сделав 14 подборов, семь результативных передач, три блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+7».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 29-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, кому покорилась такая статистика в рамках одного матча.

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