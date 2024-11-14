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Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 14 ноября 2024, счёт 128:123, регулярный чемпионат НБА

«Лейкерс» победили «Мемфис» в матче НБА, у Леброна Джеймса — третий трипл-дабл подряд
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В ночь с 13 на 14 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:123.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 21, Кнехт - 19, Хатимура - 19, Ривз - 18, Расселл - 8, Реддиш - 4, Колоко - 4, Винсент, Джеймс, Кристи, Льюис, Траоре
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 15, Смарт - 15, Кеннард - 12, Иди - 12, Ларэвиа - 10, Уэллс - 9, Хафф - 6, Каслтон, Кавамура, Кончар

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 14 передач, а также его соотечественник, центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов. Японский тяжёлый форвард хозяев Руи Хатимура набрал 19 очков. Для Леброна этот матч стал третьим кряду с трипл-даблом.

В составе гостей самыми результативными игроками стали американский тяжёлый форвард Джарен Джексон, на счету которого 29 очков, семь подборов и одна передача.

«Лейкерс» следующий матч проведут в гостях с «Сан-Антонио Спёрс». «Мемфис» встретится на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». Обе игры состоятся 16 ноября.

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