«Лейкерс» победили «Мемфис» в матче НБА, у Леброна Джеймса — третий трипл-дабл подряд

В ночь с 13 на 14 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:123.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 14 передач, а также его соотечественник, центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов. Японский тяжёлый форвард хозяев Руи Хатимура набрал 19 очков. Для Леброна этот матч стал третьим кряду с трипл-даблом.

В составе гостей самыми результативными игроками стали американский тяжёлый форвард Джарен Джексон, на счету которого 29 очков, семь подборов и одна передача.

«Лейкерс» следующий матч проведут в гостях с «Сан-Антонио Спёрс». «Мемфис» встретится на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». Обе игры состоятся 16 ноября.

Крупнейший разгром в истории НБА: