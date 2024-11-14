Леброн Джеймс установил очередной рекорд в НБА по трипл-даблам для возрастных игроков

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло 111:110 в пользу домашней команды.

В последней четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счёт очередной трипл-дабл, ставший для 39-летнего баскетболиста третьим подряд. Интересно, что Леброн установил новый рекорд НБА как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в трёх матчах подряд.

Достижение Леброна Джеймса Фото: Кадр из трансляции

В текущем регулярном сезоне Джеймс принял участие в 10 встречах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 8,9 результативной передачи и 7,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 51,5, трёхочковых — 44,4. «Лос-Анджелес» на данный момент занимает седьмое место на Западе (6-4).