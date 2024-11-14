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«Сначала он был напуган». Американский игрок — о дружбе с Егором Дёминым

«Сначала он был напуган». Американский игрок — о дружбе с Егором Дёминым
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Атакующий защитник университета Бригама Янга (BYU) Тревин Кнелл рассказал, почему дружит с российским баскетболистом Егором Дёминым, который вместе с командой выступает в студенческой американской лиге NCAA.

«Я не знаю, сколько мне позволено говорить о Егоре, но мы с ним очень, очень близки. Мы чувствуем, что наши отношения действительно выросли за лето. Мы называем себя дуэтом. Чувствую, что мы действительно подпитываем друг друга. Так что было здорово иметь дни, когда мы можем подшучивать друг над другом и соревноваться между собой.

Да, мы взяли его с собой в лес с привидениями. Сначала он был напуган, но твёрдо решил стать тем парнем, который увидит всё первым. Так что он был в 10 метрах впереди нас. Кто-нибудь выскакивал и говорил: «О, это меня не напугало».

А потом мы подходили ещё минут пять, а он говорит: «Не волнуйтесь, ребята, он прямо здесь». Но да, с ним здорово быть рядом. Мы также взяли его с собой на Хэллоуин. Так что было здорово, что он впервые познал это. Он отличный парень, по-настоящему искренний», — сказал Кнелл в видео на канале BYUtv Sports Nation в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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