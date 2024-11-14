Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 14 ноября

Единая лига: расписание матчей 14 ноября
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 14 ноября:

17:30 мск — «Парма» — «Автодор»;
19:00 мск — «Самара» — УНИКС;
19:30 мск — МБА-МАИ — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги сейчас московский ЦСКА, в активе которого 11 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед — три поражения).

Сейчас читают:
«Не понял, почему не попал в НБА». Алекс Хэмилтон — о переезде в Россию и не только
Эксклюзив
«Не понял, почему не попал в НБА». Алекс Хэмилтон — о переезде в Россию и не только

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android