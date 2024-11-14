Единая лига: расписание матчей 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 14 ноября:
17:30 мск — «Парма» — «Автодор»;
19:00 мск — «Самара» — УНИКС;
19:30 мск — МБА-МАИ — «Зенит».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги сейчас московский ЦСКА, в активе которого 11 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед — три поражения).
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