Единая лига: расписание матчей 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 14 ноября:

17:30 мск — «Парма» — «Автодор»;

19:00 мск — «Самара» — УНИКС;

19:30 мск — МБА-МАИ — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК Самара Самарская область Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги сейчас московский ЦСКА, в активе которого 11 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед — три поражения).

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