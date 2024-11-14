Известный журналист объяснил, почему Егор Дёмин привлекает к себе много внимания

Известный журналист и ведущий спортивных мероприятий в Юте Сэм Фарнсворт поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.

«Егор Дёмин привлечёт к себе очень много внимания. Это имеет смысл… он — лотерейный выбор на предстоящем драфте НБА», — написал Фарнсворт в социальной сети X (ранее Twitter).

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