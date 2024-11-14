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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Известный журналист объяснил, почему Егор Дёмин привлекает к себе много внимания

Известный журналист объяснил, почему Егор Дёмин привлекает к себе много внимания
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Известный журналист и ведущий спортивных мероприятий в Юте Сэм Фарнсворт поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.

«Егор Дёмин привлечёт к себе очень много внимания. Это имеет смысл… он — лотерейный выбор на предстоящем драфте НБА», — написал Фарнсворт в социальной сети X (ранее Twitter).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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