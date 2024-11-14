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Стефен Карри обошёл Майкла Джордана по одному из показателей, став лучшим в истории НБА

Стефен Карри обошёл Майкла Джордана по одному из показателей, став лучшим в истории НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обошёл легендарного баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана по одному из показателей в Национальной баскетбольной ассоциации.

По информации статистического портала StatMuse, Карри является лучшим игроком в истории лиги по количеству набранных очков за минуту. Показатель Стефена — 0,61 очка в среднем за минуту. У Джордана точно такой же, но Майкл провёл больше матчей в карьере и находился на площадке гораздо больше минут в среднем, нежели лидер «Голден Стэйт», поэтому Карри возглавил данный рейтинг.

На третьем месте расположился форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с 0,57 очка в среднем за минуту.

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