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Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Расписание всех матчей Евролиги 14 ноября

Расписание всех матчей Евролиги 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 14 ноября:

21:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»;
22:00 мск — АСВЕЛ — «Црвена Звезда»;
22:30 мск — «Баскония» — «Монако»;
22:30 мск — «Бавария» — «Альба»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Анадолу Эфес».

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).

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