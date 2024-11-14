Расписание всех матчей Евролиги 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 14 ноября:

21:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»;

22:00 мск — АСВЕЛ — «Црвена Звезда»;

22:30 мск — «Баскония» — «Монако»;

22:30 мск — «Бавария» — «Альба»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Анадолу Эфес».

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).

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