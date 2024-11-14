Пол Пирс назвал суперзвезду НБА, которая повлияла на лигу больше, чем Стефен Карри

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс объяснил, почему разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден повлиял на лигу больше, чем Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Они говорят, что Карри — это причина, почему сейчас все так играют. Я думаю, что сейчас все играют так из-за Джеймса Хардена. Трёхочковые броски с отшагиванием, вешать на себя людей в проходе и получать в лицо «трёшки» — это всё о Джеймсе Хардене, а не о Карри», — сказал Пол Пирс в подкасте The Truth Lounge.

Напомним, на данный момент «Голден Стэйт» занимает второе место в Западной конференции, а «Клипперс» расположились на девятой строчке.