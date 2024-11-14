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Аренас — Николе Йокичу: почему ты всё ещё в этой лиге?

Аренас — Николе Йокичу: почему ты всё ещё в этой лиге?
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением о выступлении сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в нынешнем сезоне.

«Пусть все остальные догоняют. Ты уже добился своего. Почему ты всё ещё играешь в этой лиге? Игра даётся ему чертовски легко», — сказал Аренас в эфире GilsArenaShow.

В этом сезоне НБА сербский центровой к настоящему моменту принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 13,7 подбора и отдавал 11,7 передачи.

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