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Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
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Эксперт считает, что один из клубов НБА может стать «крупнейшим провалом в истории»

Эксперт считает, что один из клубов НБА может стать «крупнейшим провалом в истории»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о «Филадельфии Сиксерс», которая на данный момент занимает предпоследнее (14-е) место в Восточной конференции.

«Если они не выйдут в финал конференции в этом сезоне, а это абсолютный минимум для них, то их будут считать одним из крупнейших провалов в истории НБА», – сказал Кендрик Перкинс в эфире ESPN.

Напомним, во время выступления центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида за клуб из Пенсильвании команда не преодолевала рубеж второго раунда плей-офф НБА. В этом сезоне «Сиксерс» подписали контракт с форвардом Полом Джорджем.

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