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Новичок «Филадельфии» повторил достижение двух легенд НБА

Новичок «Филадельфии» повторил достижение двух легенд НБА
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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорялась определённая статистическая линейка в первой игре в старте.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 34, Убре - 20, Мартин - 18, Джексон - 13, Ябуселе - 10, Гордон - 7, Бона - 4, Мартин, Лоури, Даутин, Каунсил, Эдвардс, Киньонес
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 23, Мобли - 14, Аллен - 11, Окоро - 9, Джером - 8, Ньянг - 8, ЛеВерт - 7, Уэйд - 6, Портер - 3, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс

По информации статистического портала Stathead, Маккейн присоединился к Стефену Карри и Джейсону Кидду в качестве игроков, набравших как минимум 30 очков, 10 передач, два перехвата и реализовавших шесть трёхочковых бросков в своей дебютной игре в стартовой пятёрке.

«Филадельфия» в последнем матче с «Кливленд Кавальерс» уступила со счётом 106:114. Маккейн набрал 34 очка, сделал 10 передач, два перехвата и реализовал 6 из 13 трёхочковых бросков. Для Джареда это первый сезон в НБА.

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