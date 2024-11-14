Новичок «Филадельфии» повторил достижение двух легенд НБА

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорялась определённая статистическая линейка в первой игре в старте.

По информации статистического портала Stathead, Маккейн присоединился к Стефену Карри и Джейсону Кидду в качестве игроков, набравших как минимум 30 очков, 10 передач, два перехвата и реализовавших шесть трёхочковых бросков в своей дебютной игре в стартовой пятёрке.

«Филадельфия» в последнем матче с «Кливленд Кавальерс» уступила со счётом 106:114. Маккейн набрал 34 очка, сделал 10 передач, два перехвата и реализовал 6 из 13 трёхочковых бросков. Для Джареда это первый сезон в НБА.