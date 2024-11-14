Болельщику стало плохо на игре Евролиги. Скорая реанимировала его прямо на арене

Пожилой болельщик почувствовал недомогание во время матча регулярного чемпионата Евролиги между «Партизаном» и «Барселоной». Как информирует Telegraf.rs, ему стало плохо в самой концовке матча. В результате на арену прибывала карета скорой. Медики оказали первую помощь пострадавшему прямо на месте.

«Скорая помощь прибыла незамедлительно и реанимировала пожилого болельщика на месте», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что медицинской бригаде удалось восстановить жизненные параметры пожилого человека, после чего он был доставлен в реанимацию Центра неотложной помощи в Белграде.

Сам матч закончился со счётом 87:79 в пользу «Барселоны».

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