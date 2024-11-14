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Болельщику стало плохо на игре Евролиги. Скорая реанимировала его прямо на арене

Болельщику стало плохо на игре Евролиги. Скорая реанимировала его прямо на арене
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Пожилой болельщик почувствовал недомогание во время матча регулярного чемпионата Евролиги между «Партизаном» и «Барселоной». Как информирует Telegraf.rs, ему стало плохо в самой концовке матча. В результате на арену прибывала карета скорой. Медики оказали первую помощь пострадавшему прямо на месте.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

«Скорая помощь прибыла незамедлительно и реанимировала пожилого болельщика на месте», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что медицинской бригаде удалось восстановить жизненные параметры пожилого человека, после чего он был доставлен в реанимацию Центра неотложной помощи в Белграде.
Сам матч закончился со счётом 87:79 в пользу «Барселоны».

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