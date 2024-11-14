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Парсонс — об Эмбииде: это уже другой игрок, всё будет ещё хуже

Парсонс — об Эмбииде: это уже другой игрок, всё будет ещё хуже
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Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился мнением о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде. В нынешнем сезоне НБА Эмбиид к настоящему моменту сыграл лишь в одном матче.

«Филадельфии» нужно начинать планировать, как проводить этот сезон без него. Это совершенно другой игрок. Он сам на себя не похож… Он не делает ничего из того, что делал, когда становился MVP. Уверяю, будет ещё хуже и всё закончится очень скоро», — сказал Парсонс в эфире RunItBack.

Единственный матч этого сезона Эмбиид провёл с клубом «Нью-Йорк Никс» (99:111). В этой встрече он набрал 13 очков, сделал три подбора и отдал пять передач.

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