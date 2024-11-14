Болельщик, которого реанимировали на матче Евролиги, скончался в тот же день

Драган Цеткович, 65-летний болельщик «Партизана», скончался после сердечного приступа, который у него случился во время матча регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом и «Барселоной» (79:87). Об этом информирует Eurohoops.

Ранее сообщалось, что Цетковичу стало плохо в самой концовке игры между «Партизаном» и «Барселоной». В результате на арену прибывала карета скорой. Медики оказали первую помощь пострадавшему прямо на месте, после чего доставили его в реанимацию Центра неотложной помощи в Белграде. Сообщается, что мужчина скончался позже вечером в тот же день.

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