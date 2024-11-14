Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Болельщик, которого реанимировали на матче Евролиги, скончался в тот же день

Болельщик, которого реанимировали на матче Евролиги, скончался в тот же день
Комментарии

Драган Цеткович, 65-летний болельщик «Партизана», скончался после сердечного приступа, который у него случился во время матча регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом и «Барселоной» (79:87). Об этом информирует Eurohoops.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

Ранее сообщалось, что Цетковичу стало плохо в самой концовке игры между «Партизаном» и «Барселоной». В результате на арену прибывала карета скорой. Медики оказали первую помощь пострадавшему прямо на месте, после чего доставили его в реанимацию Центра неотложной помощи в Белграде. Сообщается, что мужчина скончался позже вечером в тот же день.

Материалы по теме
Болельщику стало плохо на игре Евролиги. Скорая реанимировала его прямо на арене

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android