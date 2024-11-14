У именитого судьи НБА диагностировали рак

58-летнему судье НБА Скотту Уоллу был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз» (злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются изменённые белые кровяные клетки). Об этом информирует пресс-служба Национальной ассоциации баскетбольных судей.

Все рефери Национальной баскетбольной ассоциации в качестве жеста поддержки Скотта до конца сезона будут использовать свисток с номером 31 (номер на футболке Уолла). Сообщается, что Уолл прошёл курс химиотерапии и провёл 30 дней в больнице. Отмечается, что из его организма были удалены лейкозные клетки и в данный момент Скотт находится на следующем этапе лечения.

Уолл отработал 1530 игр в течение 30 сезонов в качестве арбитра НБА. В прошлом сезоне он обслужил 38 матчей. Также он работал на Матче всех звёзд НБА 2012 года в Орландо.

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