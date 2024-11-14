Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс обозначил срок, когда может завершить карьеру

Леброн Джеймс обозначил срок, когда может завершить карьеру
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. В настоящий момент Леброну 39 лет.

«Я не знаю. Если честно, не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу», — сказал Джеймс во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 9,4 передачи.

Материалы по теме
Опять рекорд, что ли? 39-летнего Леброна Джеймса время обходит стороной
Опять рекорд, что ли? 39-летнего Леброна Джеймса время обходит стороной

Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android