Леброн Джеймс — в топ-10 всех статистических показателей в плей-офф, кроме одного

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс входит в десятку лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по всем основным игровым статистическим показателям в плей-офф, кроме одного.

Матчи: 1-е место

Игровые минуты: 1-е

Победы: 1-е

Очки: 1-е

Подборы: 4-е

Передачи: 2-е

Перехваты: 1-е

Очки с игры: 1-е

Трёхочковые: 3-е

Дабл-даблы: 4-е

Трипл-даблы: 2-е

*Блок-шоты: 11-е

В состоявшемся сегодня матче регулярного сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (128:123), Леброн Джеймс записал на свой счёт очередной трипл-дабл, ставший для 39-летнего баскетболиста третьим подряд. Леброн установил новый рекорд НБА как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в трёх матчах подряд.