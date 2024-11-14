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Леброн Джеймс — в топ-10 всех статистических показателей в плей-офф, кроме одного

Леброн Джеймс — в топ-10 всех статистических показателей в плей-офф, кроме одного
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс входит в десятку лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по всем основным игровым статистическим показателям в плей-офф, кроме одного.

Матчи: 1-е место
Игровые минуты: 1-е
Победы: 1-е
Очки: 1-е
Подборы: 4-е
Передачи: 2-е
Перехваты: 1-е
Очки с игры: 1-е
Трёхочковые: 3-е
Дабл-даблы: 4-е
Трипл-даблы: 2-е
*Блок-шоты: 11-е

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 21, Кнехт - 19, Хатимура - 19, Ривз - 18, Расселл - 8, Реддиш - 4, Колоко - 4, Винсент, Джеймс, Кристи, Льюис, Траоре
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 15, Смарт - 15, Кеннард - 12, Иди - 12, Ларэвиа - 10, Уэллс - 9, Хафф - 6, Каслтон, Кавамура, Кончар

В состоявшемся сегодня матче регулярного сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (128:123), Леброн Джеймс записал на свой счёт очередной трипл-дабл, ставший для 39-летнего баскетболиста третьим подряд. Леброн установил новый рекорд НБА как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в трёх матчах подряд.

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