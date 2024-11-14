Леброн Джеймс — в топ-10 всех статистических показателей в плей-офф, кроме одного

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс входит в десятку лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по всем основным игровым статистическим показателям в плей-офф, кроме одного.
Матчи: 1-е место
Игровые минуты: 1-е
Победы: 1-е
Очки: 1-е
Подборы: 4-е
Передачи: 2-е
Перехваты: 1-е
Очки с игры: 1-е
Трёхочковые: 3-е
Дабл-даблы: 4-е
Трипл-даблы: 2-е
*Блок-шоты: 11-е
В состоявшемся сегодня матче регулярного сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (128:123), Леброн Джеймс записал на свой счёт очередной трипл-дабл, ставший для 39-летнего баскетболиста третьим подряд. Леброн установил новый рекорд НБА как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в трёх матчах подряд.