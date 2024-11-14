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Букмекеры назвали фаворитов на Зайона Уильямсона в случае его обмена из «Пеликанс»

Американские букмекеры заявили, что «Лос-Анджелес Лейкерс» являются главным претендентом на звезду клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в случае его обмена из коллектива.

Фавориты на приобретение Уильямсона:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс» +600;

2. «Хьюстон Рокетс» +750;

3. «Лос-Анджелес Клипперс» +850;

4. «Нью-Йорк Никс» +900;

5. «Атланта Хоукс» +1200;

6. «Бруклин Нетс» +1800;

7. «Мемфис Гриззлиз» +2500;

8. «Чикаго Буллз» +2800.

В сезоне-2024/2025 Уильямсон провёл шесть игр и получил растяжение подколенного сухожилия. Зайон выбыл на неопределённый срок. После 12 проведённых игр «Пеликанс» занимают 14-е место в Западной конференции, добыв победы только в трёх встречах.