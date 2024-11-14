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Экс главный тренер ЦСКА Итудис возглавил «Хапоэль» Т-А — инсайдеры

Экс главный тренер ЦСКА Итудис возглавил «Хапоэль» Т-А — инсайдеры
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис возглавил «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль), стороны уже достигли соглашения. Об этом сообщили сразу два авторитетных европейских инсайдера — Маттео Андреани и Алессандро Луиджи Магги.

«Дело готово. Димитрис Итудис — новый главный тренер тель-авивского «Хапоэля», — написал Алессандро Луиджи Магги на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Димитрис Итудис станет новым главным тренером тель-авивского «Хапоэля». Могу подтвердить новость Алессандро Луиджи Магги», — отметил в свою очередь Андреани.

«Хапоэль» выступает в Еврокубке. В первых семи матчах команда одержала четыре победы и потерпела три поражения. Сейчас клуб из Тель-Авива занимает четвёртое место в группе А. В следующем туре «Хапоэль» сыграет с польским клубом «Трефл Сопот».

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