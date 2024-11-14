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Парма — Автодор, результат матча 14 ноября 2024, счет 71:76, Единая лига

«Автодор» с разницей в пять очков победил «Парму» в матче Единой лиги
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и «Автодор» (Саратов). Встреча закончилась со счётом 76:71 (14:19, 23:17, 20:14, 19:21) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
71 : 76
Автодор
Саратов
Парма: Нэвелс - 26, Ильницкий - 14, Хэмм - 12, Захаров - 7, Шашков - 4, Хэмилтон - 3, Якушин - 3, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков
Автодор: Джонс - 26, Кроуфорд - 19, Кантер - 17, Беслач - 10, Петенев - 2, Халдеев - 2, Пранаускис, Агада, Фёдоров, Кулешов, Сычков

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Джамал Джонс. На его счету 26 очков, а также три подбора. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 26 очков и сделал два подбора и пять передач.

В следующем туре «Парма» 17 ноября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). «Автодор» в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).

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