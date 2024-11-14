«Автодор» с разницей в пять очков победил «Парму» в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и «Автодор» (Саратов). Встреча закончилась со счётом 76:71 (14:19, 23:17, 20:14, 19:21) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Джамал Джонс. На его счету 26 очков, а также три подбора. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 26 очков и сделал два подбора и пять передач.

В следующем туре «Парма» 17 ноября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). «Автодор» в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).