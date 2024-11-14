В ЦСКА заявили, что обсуждали возможность работы Кайла Хайнса в клубе

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала известие, что бывший игрок московского клуба Кайл Хайнс войдёт в тренерский штаб клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Фураева сообщила, что в ЦСКА несколько дней назад узнали о приглашении Хайнса в «Бруклин» и что ранее обсуждалась возможность работы Кайла в штабе армейцев.

«Мы узнали несколькими днями ранее от наших коллег из «Бруклина», что они пригласили Кайла Хайнса в свой штаб. Поздравили их с этим, потому что в любой команде, в которой Хайнс выступал, он пользовался авторитетом и уважением товарищей, тренеров, сотрудников клуба. Недаром в ЦСКА он был первым в истории капитаном‑американцем, президентом профсоюза игроков Евролиги.

Думаю, для Хайнса продолжение карьеры в качестве тренера вполне логично, потому что не так много баскетболистов могут сравниться с ним в понимании игры, в умении проявлять характер в нужный момент и повести за собой товарищей.

Он точно хотел остаться в баскетболе, но тренером или менеджером — тогда ещё не определился. Мы даже обсуждали такую возможность в нашем клубе», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

В начале сентября этого года Кайл объявил о завершении карьеры. В составе ЦСКА центровой признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). В настоящий момент ему 38 лет.