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О'Нил отказался выбирать величайшего игрока между Джорданом и Леброном из-за Коби Брайанта

О'Нил отказался выбирать величайшего игрока между Джорданом и Леброном из-за Коби Брайанта
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Легендарный американский игрок и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил отказался выбирать Величайшего баскетболиста в истории (GOAT) между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом из-за отсутствующего в предложенных вариантах его бывшего товарища и звезды североамериканской лиги Коби Брайанта.

«Я как бы втянулся в разговор о GOAT. Но хочу услышать про всех участников. Мол, вы всегда слышите про Леброна. Вы всегда слышите про Джордана. Но где мой парень Коби? Мне хочется, например, в случае, если вы собираетесь предложить мне выбрать величайшего, ознакомиться со всеми вариантами и иметь возможность дать несколько ответов.

Фото: Getty Images

Леброн великолепен. Он мой хороший друг — и он великолепен. Джордан великолепен. Но мой кореш Коби тоже был великолепен!» — приводит слова О'Нила The Sports Rush.

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