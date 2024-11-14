«Сейчас меня беспокоят только новости о Греге». Леброн Джеймс — о Поповиче

39-летний звёздный баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», во время интервью после матча с «Мемфис Гриззлиз» заявил, что на данный момент его беспокойством является только здоровье легендарного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«[Что вы думаете о предстоящей встрече с «Сан-Антонио»?] Честно говоря, я пока даже не думал об этом. Конечно, с нетерпением жду матча в пятницу, очевидно… Но лично для меня гораздо более важные новости из Сан-Антонио прямо сейчас — это мой дорогой друг тренер Поп», — приводит слова Леброна Sportskeeda.

Ранее стало известно, что Попович пережил микроинсульт.