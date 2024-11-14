Игрок «Лейкерс» — о мотивации команды на Кубок НБА: мы хотим денег

26-летний японский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», Руи Хатимура в шутливой форме ответил на вопрос, что будет мотивировать «озёрников» для победы во внутрисезонном турнире НБА — 2024/2025 (Кубок НБА).

«Мы хотим денег. Вот и всё», — приводит слова Хатимуры издание Fadeaway World.

В прошлом сезоне команда «Лос-Анджелес Лейкерс» одержала победу в первом в истории турнире внутри сезона, обыграв в финальном матче «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109.

Свою первую игру в рамках Кубка НБА «Лейкерс» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» в субботу, в ночь на 16 ноября.