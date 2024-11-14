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Самара – УНИКС, результат матча 14 ноября 2024, счет 62:86, Единая лига

УНИКС крупно победил «Самару» в матче Единой лиги
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В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Самара» и УНИКС (Казань) Встреча закончилась со счётом 86:62 (22:10, 22:21, 23:17, 19:14) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
62 : 86
УНИКС
Казань
Самара: Адамс - 20, Далтон - 12, Карданахишвили - 8, Попов - 8, Брукс - 6, Гудумак - 5, Сопин - 3, Пынько, Голдырев, Амосов, Харрелл, Чикарев
УНИКС: Лабери - 18, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 13, Рейнольдс - 9, Торопов - 8, Тэйлор - 6, Платунов - 5, Беленицкий - 4, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Стуленков

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Луи Лабери. На его счету 18 очков, а также девять подборов и одна передача. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 20 очков, сделал три подбора и три передачи.

В следующем туре «Самара» 17 ноября примет дома МБА-МАИ. УНИКС в этот же день примет дома «Енисей».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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