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МБА-МАИ — Зенит, результат матча 14 ноября 2024, счет 68:89, Единая лига

«Зенит» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 89:68 (25:16, 22:24, 23:22, 19:6) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
68 : 89
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин - 16, Коновалов - 14, Трушкин - 12, Зубков - 7, Личутин - 6, Певнев - 6, Барашков - 4, Шейко - 3, Минченко, Белоусов, Покинко, Огарков
Зенит: Бэйкон - 26, Пойтресс - 15, Фрейзер - 14, Мун - 10, Жбанов - 6, Спеллмен - 5, Хантер - 5, Воронцевич - 5, Карасёв - 2, Рыжов - 1, Щербенев, Захаров

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 26 очков, а также пять подборов и шесть передач. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал защитник Даниил Касаткин. Он набрал 16 очков, сделал шесть подборов и три передачи.

В следующем туре МБА-МАИ 17 ноября сыграет на выезде с БК «Самара». «Зенит» в этот же день сыграет в Перми с «Пармой».

Единая лига. Календарь
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