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Леброн Джеймс прокомментировал свой третий трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025

Леброн Джеймс прокомментировал свой третий трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025
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39-летний американский звёздный баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал свой третий трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025. Свой последний трипл-дабл Леброн оформил в ночь на 14 ноября в игре с «Мемфис Гриззлиз». На счету Леброна 35 очков, 12 подборов и 14 передач.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 21, Кнехт - 19, Хатимура - 19, Ривз - 18, Расселл - 8, Реддиш - 4, Колоко - 4, Винсент, Джеймс, Кристи, Льюис, Траоре
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 15, Смарт - 15, Кеннард - 12, Иди - 12, Ларэвиа - 10, Уэллс - 9, Хафф - 6, Каслтон, Кавамура, Кончар

«Я просто живу настоящим моментом. Приятно иметь возможность выйти и погрузиться в игру, которую я люблю, на высоком уровне», — приводит слова Джеймса издание Lakers Nation.

Ранее Леброн высказался по поводу переживаний за здоровье тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

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