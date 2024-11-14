Леброн Джеймс прокомментировал свой третий трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025

39-летний американский звёздный баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал свой третий трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025. Свой последний трипл-дабл Леброн оформил в ночь на 14 ноября в игре с «Мемфис Гриззлиз». На счету Леброна 35 очков, 12 подборов и 14 передач.

«Я просто живу настоящим моментом. Приятно иметь возможность выйти и погрузиться в игру, которую я люблю, на высоком уровне», — приводит слова Джеймса издание Lakers Nation.

Ранее Леброн высказался по поводу переживаний за здоровье тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.