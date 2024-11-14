Результаты всех матчей Единой лиги 14 ноября, турнирная таблица

В четверг, 14 ноября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 14 ноября:

«Парма» — «Автодор» — 71:76;

«Самара» — УНИКС — 62:86;

МБА-МАИ — «Зенит» — 68:89.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.