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22:45 Мск
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Результаты всех матчей Единой лиги 14 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 14 ноября, турнирная таблица
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В четверг, 14 ноября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 14 ноября:

«Парма» — «Автодор» — 71:76;
«Самара» — УНИКС — 62:86;
МБА-МАИ — «Зенит» — 68:89.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
71 : 76
Автодор
Саратов
Парма: Нэвелс - 26, Ильницкий - 14, Хэмм - 12, Захаров - 7, Шашков - 4, Хэмилтон - 3, Якушин - 3, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков
Автодор: Джонс - 26, Кроуфорд - 19, Кантер - 17, Беслач - 10, Петенев - 2, Халдеев - 2, Пранаускис, Агада, Фёдоров, Кулешов, Сычков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
62 : 86
УНИКС
Казань
Самара: Адамс - 20, Далтон - 12, Карданахишвили - 8, Попов - 8, Брукс - 6, Гудумак - 5, Сопин - 3, Пынько, Голдырев, Амосов, Харрелл, Чикарев
УНИКС: Лабери - 18, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 13, Рейнольдс - 9, Торопов - 8, Тэйлор - 6, Платунов - 5, Беленицкий - 4, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Стуленков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
68 : 89
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин - 16, Коновалов - 14, Трушкин - 12, Зубков - 7, Личутин - 6, Певнев - 6, Барашков - 4, Шейко - 3, Минченко, Белоусов, Покинко, Огарков
Зенит: Бэйкон - 26, Пойтресс - 15, Фрейзер - 14, Мун - 10, Жбанов - 6, Спеллмен - 5, Хантер - 5, Воронцевич - 5, Карасёв - 2, Рыжов - 1, Щербенев, Захаров

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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