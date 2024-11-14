Член Зала славы НБА Карл назвал 10 лучших игроков НБА. Чемберлен и О'Нил не попали в топ

Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл перечислил 10 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
10 лучших игроков в истории НБА по мнению Карла:
1. Майкл Джордан
2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Билл Расселл.
5. Мэджик Джонсон.
6. Ларри Бёрд.
7. Тим Данкан.
8. Коби Брайант.
9. Джулиус Ирвинг.
10. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
«Джокер вошёл в топ-10, заняв место Хакима [Оладжьювона]. Уилт [Чемберлен] и [Стефен] Карри не входят в этот список. Это не наука, так что не ругайте меня, если вы не согласны!», — приводит слова Карла издание Fadeaway World.