Член Зала славы НБА Карл назвал 10 лучших игроков НБА. Чемберлен и О'Нил не попали в топ

Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл перечислил 10 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

10 лучших игроков в истории НБА по мнению Карла:

1. Майкл Джордан

2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

3. Карим Абдул-Джаббар.

4. Билл Расселл.

5. Мэджик Джонсон.

6. Ларри Бёрд.

7. Тим Данкан.

8. Коби Брайант.

9. Джулиус Ирвинг.

10. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

«Джокер вошёл в топ-10, заняв место Хакима [Оладжьювона]. Уилт [Чемберлен] и [Стефен] Карри не входят в этот список. Это не наука, так что не ругайте меня, если вы не согласны!», — приводит слова Карла издание Fadeaway World.