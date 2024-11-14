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Адетокунбо повторил рекорд бывшего игрока «Бакс» Дженнингса, совершённое 14 ноября 2009-го

Адетокунбо повторил рекорд бывшего игрока «Бакс» Дженнингса, совершённое 14 ноября 2009-го
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Звёздный игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в игре в ночь на 14 ноября с командой «Детройт Пистонс» набрал 59 очков. Примечательно, что он набрал свои очки в день 15-летия с момента, как новичок «Милуоки» Брэндон Дженнингс в 2009 году 14 ноября в свой дебютный сезон установил свой рекорд по очкам за матч, набрав 54 балла.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 120
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 59, Лопес - 29, Принс - 15, Трент-мл. - 11, Коннотон - 6, Джексон - 4, Грин - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 26, Холланд - 11, Сассер - 11, Харрис - 10, Дюрен - 9, Мур - 9, Стюарт - 9, Рид, Суидер, Дженкинс, Уильямс

14 ноября 2009 года Дженнингс, будучи новичком «Бакс», выбранным под 10-м номером в первом раунде, проводил свою седьмую игру в сезоне-2009/2010 с командой «Голден Стэйт Уорриорз». Не набрав ни одного очка в первой четверти, Брэндон нашёл свой ритм и в следующих трёх четвертях записал на свой счёт 54 очка. Ему не хватило всего четырёх очков, чтобы побить рекорд НБА по количеству набранных новичком очков в одной игре, установленный в 1960 году Уилтом Чемберленом.

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