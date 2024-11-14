Тренер УНИКСа Перасович высказался о победе его команды над «Самарой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 86:62. Перасович отметил, что УНИКС смог одержать победу, несмотря на несколько неудачных моментов.

«Поздравляю свою команду с победой. Мы начали уверенно, подошли к игре с полной серьезностью и создали задел, который удалось сохранить.

Несмотря на то, что у нас было несколько неудачных моментов, сегодня УНИКС сыграл хорошо и заслужил эту победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 17 ноября примет дома «Енисей». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).