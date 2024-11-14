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Тренер УНИКСа Перасович высказался о победе его команды над «Самарой»

Тренер УНИКСа Перасович высказался о победе его команды над «Самарой»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 86:62. Перасович отметил, что УНИКС смог одержать победу, несмотря на несколько неудачных моментов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
62 : 86
УНИКС
Казань
Самара: Адамс - 20, Далтон - 12, Карданахишвили - 8, Попов - 8, Брукс - 6, Гудумак - 5, Сопин - 3, Пынько, Голдырев, Амосов, Харрелл, Чикарев
УНИКС: Лабери - 18, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 13, Рейнольдс - 9, Торопов - 8, Тэйлор - 6, Платунов - 5, Беленицкий - 4, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Стуленков

«Поздравляю свою команду с победой. Мы начали уверенно, подошли к игре с полной серьезностью и создали задел, который удалось сохранить.

Несмотря на то, что у нас было несколько неудачных моментов, сегодня УНИКС сыграл хорошо и заслужил эту победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 17 ноября примет дома «Енисей». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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