Тренер «Зенита» Паскуаль — о победе над МБА-МАИ: они могут занимать позицию выше в сезоне

Главный тренер баскетбольного петербургского клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ, в котором его подопечные разгромили московский клуб со счётом 89:68.

«В первую очередь, хочу поблагодарить МБА-МАИ за сегодняшнюю игру, я желаю московской команде успехов в сезоне. Я уверен, что они могут занимать позицию гораздо выше и заслуживают этого. У них впереди длинный путь. Что касается нас, то в некоторые моменты мы теряли концентрацию, чем МБА-МАИ прекрасно пользовалась.

Мы отлично начали игру, но затем допустили много потерь, москвичи смогли вернуться. В любом случае, матч длится 40 минут, и в конце концов мы нашли возможности для того, чтобы исправить ситуацию, забили важные броски, перестали так много ошибаться, плюс, лучше выглядели на подборе. Все это позволило одержать победу", — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

«Зенит» занимает второе место в Единой лиге в сезоне-2024/2025, проиграв дважды в 14 играх.