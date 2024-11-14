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Тренер «Зенита» Паскуаль — о победе над МБА-МАИ: они могут занимать позицию выше в сезоне

Тренер «Зенита» Паскуаль — о победе над МБА-МАИ: они могут занимать позицию выше в сезоне
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Главный тренер баскетбольного петербургского клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ, в котором его подопечные разгромили московский клуб со счётом 89:68.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
68 : 89
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин - 16, Коновалов - 14, Трушкин - 12, Зубков - 7, Личутин - 6, Певнев - 6, Барашков - 4, Шейко - 3, Минченко, Белоусов, Покинко, Огарков
Зенит: Бэйкон - 26, Пойтресс - 15, Фрейзер - 14, Мун - 10, Жбанов - 6, Спеллмен - 5, Хантер - 5, Воронцевич - 5, Карасёв - 2, Рыжов - 1, Щербенев, Захаров

«В первую очередь, хочу поблагодарить МБА-МАИ за сегодняшнюю игру, я желаю московской команде успехов в сезоне. Я уверен, что они могут занимать позицию гораздо выше и заслуживают этого. У них впереди длинный путь. Что касается нас, то в некоторые моменты мы теряли концентрацию, чем МБА-МАИ прекрасно пользовалась.

Мы отлично начали игру, но затем допустили много потерь, москвичи смогли вернуться. В любом случае, матч длится 40 минут, и в конце концов мы нашли возможности для того, чтобы исправить ситуацию, забили важные броски, перестали так много ошибаться, плюс, лучше выглядели на подборе. Все это позволило одержать победу", — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

«Зенит» занимает второе место в Единой лиге в сезоне-2024/2025, проиграв дважды в 14 играх.

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