Йокич в сезоне-2024/2025 показывает статистику лучше, чем О'Нил, Данкан и Пол в пике формы

Сербский баскетболист и звёздный игрок клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич в сезоне-2024/2025 демонстрирует результат по основным показателем лучше, чем легендарные Шакил О'Нил, Тим Данкан и Крис Пол в свои лучшие сезоны.

Никола Йокич выиграл три награды MVP НБА за последние четыре года, но в течение первого месяца сезона-2024/25 приближает себя к очередному трофею, чтобы сравняться с такими игроками, как Леброн Джеймс.

За первые 11 игр сезона Йокич набирает в среднем 29,7 очка, 13,7 подбора и 11,7 передачи. Его среднее количество очков выше, чем лучший результат, достигнутый бывшим единогласным MVP Шакилом О'Нилом (29,67 очка за игру), его средний показатель подборов выше, чем лучший год Тима Данкана (12,9 подбора за игру), а его средний показатель передач выше, чем лучший сезон Криса Пола (11,6 передачи).