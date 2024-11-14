Бывший менеджер «Финикс Санз» подала в суд на франшизу на $ 60 млн

Бывший менеджер «Финикс Санз» по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности Андреа Тришан подала в суд иск, требуя от франшизы выплатить ей $ 60 млн. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что Тришан обвиняет «Санз» в расовой дискриминации, неправомерном увольнении, финансовых и сексуальных проступках.

Тришан проработала на своей должности меньше года и была уволена летом 2023 года. Сначала она обратилась с иском к генеральному прокурору Аризоны, но в итоге дело было отклонено из-за отсутствия достаточной информации.

Адвокат Андреа Тришан считает, что у них есть доказательства, позволяющие получить ясную картину того, как всё происходит за кулисами клуба.

«Дело Андреа построено на существенных доказательствах, которые устанавливают четкую и неоспоримую практику дискриминации внутри организации «Санз». Эти доказательства рисуют суровую картину корпоративной культуры, изобилующей дискриминационными практиками, где опасения, высказываемые сотрудниками, систематически игнорируются или замалчиваются», — приводит заявление адвоката ESPN.

Тришан также утверждает, что стала свидетельницей актов дискриминации и притеснений, однако её жалобы встретили резкое противодействие.

Тришан и «Финикс Санз» пытались урегулировать этот спор во внесудебном порядке, но не смогли прийти к соглашению, что привело к подаче этого иска против клуба.