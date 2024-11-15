АСВЕЛ в напряжённом матче обыграл «Црвену Звезду» в рамках Евролиги

14 ноября во Франции на стадионе «Астробаль» прошла встреча в рамках Евролиги по баскетболу, в которой на паркете сошлись местный АСВЕЛ и сербская «Црвена Звезда». Хозяева площадки одержали победу в матче со счётом 77:74 (24:20; 19:12; 15:19; 19:23).

Лучшим игроком в составе АСВЕЛа стал Тео Маледон, на счету которого 26 очков (три из пяти трёхочковых попадания), четыре подбора, четыре передачи и один перехват. Форвард Жоффри Ловернь оформил по ходу встречи дабл-дабл из 13 очков, 10 подборов, а также отдал одну передачу.

В составе «Црвены Звезды» отличился Филип Петрушев, на счету которого 18 очков, семь подборов, две передачи и один перехват. Милош Теодосич набрал 10 очков, сделал три подбора и две передачи.