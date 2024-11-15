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АСВЕЛ в напряжённом матче обыграл «Црвену Звезду» в рамках Евролиги

АСВЕЛ в напряжённом матче обыграл «Црвену Звезду» в рамках Евролиги
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14 ноября во Франции на стадионе «Астробаль» прошла встреча в рамках Евролиги по баскетболу, в которой на паркете сошлись местный АСВЕЛ и сербская «Црвена Звезда». Хозяева площадки одержали победу в матче со счётом 77:74 (24:20; 19:12; 15:19; 19:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Харрисон, Кауди, Маледон, Ловернь, де Коло, Сако, Roberson, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш

Лучшим игроком в составе АСВЕЛа стал Тео Маледон, на счету которого 26 очков (три из пяти трёхочковых попадания), четыре подбора, четыре передачи и один перехват. Форвард Жоффри Ловернь оформил по ходу встречи дабл-дабл из 13 очков, 10 подборов, а также отдал одну передачу.

В составе «Црвены Звезды» отличился Филип Петрушев, на счету которого 18 очков, семь подборов, две передачи и один перехват. Милош Теодосич набрал 10 очков, сделал три подбора и две передачи.

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