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«Бавария» разгромила «Альбу» в Евролиге с разницей в 29 очков

«Бавария» разгромила «Альбу» в Евролиге с разницей в 29 очков
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15 ноября на стадионе «БМВ Парк» в Мюнхене завершился очередной матч Евролиги по баскетболу, в котором встретились местная «Бавария» и берлинская «Альба». Мюнхенские баскетболисты разгромили «Альбу» со счётом 115:86 (28:27; 34:15; 34:14; 19:30).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
115 : 86
Альба
Берлин, Германия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Ветцель, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Дёррис, Рапикве, Уильямс

Лучшим игроком в составе «Баварии» стал Карсен Эдвардс, набравший по ходу встречи 25 очков (шесть из девяти трёхочковых попаданий), сделавший один подбор, три передачи и четыре перехвата. Российский баскетболист с двойным гражданством Иван Харченков набрал в игре семь очков, сделав два подбора и одну передачу.

У «Альбы» отличился Маттео Спаньоло, набравший 23 очка и сделавший четыре передачи.

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