«Бавария» разгромила «Альбу» в Евролиге с разницей в 29 очков

15 ноября на стадионе «БМВ Парк» в Мюнхене завершился очередной матч Евролиги по баскетболу, в котором встретились местная «Бавария» и берлинская «Альба». Мюнхенские баскетболисты разгромили «Альбу» со счётом 115:86 (28:27; 34:15; 34:14; 19:30).

Лучшим игроком в составе «Баварии» стал Карсен Эдвардс, набравший по ходу встречи 25 очков (шесть из девяти трёхочковых попаданий), сделавший один подбор, три передачи и четыре перехвата. Российский баскетболист с двойным гражданством Иван Харченков набрал в игре семь очков, сделав два подбора и одну передачу.

У «Альбы» отличился Маттео Спаньоло, набравший 23 очка и сделавший четыре передачи.