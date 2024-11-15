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«Реал» уступил «Анадолу Эфес», практически отыграв 27-очковый разрыв в Евролиге

«Реал» уступил «Анадолу Эфес», практически отыграв 27-очковый разрыв в Евролиге
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В Мадриде завершилась очередная встреча в рамках Евролиги по баскетболу, в которой встретились местный «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Мадридский клуб уступил со счётом 74:64 (6:19; 19:28; 24:11; 15:16). По ходу матча преимущество «Анадолу Эфес» достигло 27 очков, но «Реал» во время третьей четверти практически отыграл этот отрыв, приблизившись на два очка.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
64 : 74
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис

Лучшим игроком в составе мадридского клуба стал Факундо Кампаццо, набравший 20 очков, сделавший четыре подбора и четыре передачи. Факундо был удалён в концовке матча за неспортивный фол.

У турецкого коллектива отличился Элайджа Брайант, записавший на свой счёт 13 очков, три подбора и две передачи.

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