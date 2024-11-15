«Реал» уступил «Анадолу Эфес», практически отыграв 27-очковый разрыв в Евролиге

В Мадриде завершилась очередная встреча в рамках Евролиги по баскетболу, в которой встретились местный «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Мадридский клуб уступил со счётом 74:64 (6:19; 19:28; 24:11; 15:16). По ходу матча преимущество «Анадолу Эфес» достигло 27 очков, но «Реал» во время третьей четверти практически отыграл этот отрыв, приблизившись на два очка.

Лучшим игроком в составе мадридского клуба стал Факундо Кампаццо, набравший 20 очков, сделавший четыре подбора и четыре передачи. Факундо был удалён в концовке матча за неспортивный фол.

У турецкого коллектива отличился Элайджа Брайант, записавший на свой счёт 13 очков, три подбора и две передачи.