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Евролига: результаты матчей десятого тура 14 ноября

Евролига: результаты матчей десятого тура 14 ноября
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14 ноября в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом каждой из этих встреч.

Результаты матчей Евролиги 14 ноября:

«Маккаби» Тель-Авив уступил «Олимпиакосу» со счётом 91:94.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
91 : 94
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

АСВЕЛ обыграл «Црвену Звезду» — 77:74.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Харрисон, Кауди, Маледон, Ловернь, де Коло, Сако, Roberson, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш

«Баскония» проиграла «Монако» со счётом 75:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
75 : 87
Монако
Монако, Монако
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс

«Бавария» нанесла разгромное поражение «Альбе» — 116:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
115 : 86
Альба
Берлин, Германия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Ветцель, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Дёррис, Рапикве, Уильямс

«Реал» Мадрид проиграл в домашней встрече «Анадолу Эфес» со счётом 64:74.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
64 : 74
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).

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