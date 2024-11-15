Евролига: результаты матчей десятого тура 14 ноября

14 ноября в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом каждой из этих встреч.

Результаты матчей Евролиги 14 ноября:

«Маккаби» Тель-Авив уступил «Олимпиакосу» со счётом 91:94.

АСВЕЛ обыграл «Црвену Звезду» — 77:74.

«Баскония» проиграла «Монако» со счётом 75:87.

«Бавария» нанесла разгромное поражение «Альбе» — 116:86.

«Реал» Мадрид проиграл в домашней встрече «Анадолу Эфес» со счётом 64:74.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).