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Игрок в американский футбол: трудно поверить, что Егору Дёмину всего 18 или 19 лет

Игрок в американский футбол: трудно поверить, что Егору Дёмину всего 18 или 19 лет
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Квотербек университетской команды Бригама Янга (BYU) по американскому футболу Джейк Ретцлафф комплиментарно высказался о российском баскетболисте Егоре Дёмине.

«На прошлой неделе я был на игре, когда Егор показывал невероятную игру в своём дебюте, и трудно поверить, что ему всего 18 или 19 лет, потому что он действительно очень хорош в баскетболе.

За ним приятно смотреть, в этом сезоне он, вероятно, не раз сделает трипл-дабл на университетском уровне, а это, как всем известно, впечатляющее достижение», — сказал Ретцлафф в эфире программы SportsCenter на ESPN.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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