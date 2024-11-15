«Не могу поверить». Сильвер высказался о заявлении О'Нила по поводу низких рейтингов НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал недавнее заявление члена Зала славы баскетбола и четырёхкратного чемпиона лиги Шакила О'Нила о том, что ТВ-рейтинги НБА снижаются.

«В игре Шакила было так много разнообразия, не могу поверить, что он это сказал», — приводит слова Сильвера Deadline.

«Все играют по одному и тому же сценарию. Все хотят выбрасывать по 50 трёхочковых. Стеф Карри и такие же парни всё испортили.

В своё время я не возражал против того, чтобы «Голден Стэйт Уорриорз» бросал «трёшки». Но сейчас везде есть снайперы. Почему у всех одна и та же стратегия? Думаю, ТВ-рейтинги будут продолжать падать вниз, пока эта стратегия не изменится», — ранее сказал О'Нил.