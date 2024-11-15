Чарльз Баркли объяснил, почему разочарован в демократах после победы Дональда Трампа

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением после того, как республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки (США).

«Пожалуйста, прекратите. Мы проиграли, потому что у нас не было чёткого плана действий. Мы до сих пор не решили вопросы с иммиграцией и не справились с инфляцией. Привлечение знаменитостей для агитации — это не решение. Я люблю Бейонсе, но это не повлияет на мой выбор. Вы проиграли, потому что не предложили реальных решений. Я не считаю, что все, кто голосовал за Трампа, являются расистами или чем-то подобным. Я не поддерживаю его, но он президент, и я должен уважать эту должность.

Ещё одно: если кто-то из вас пришлёт мне статью о том, что Брюс Пёрл (баскетбольный тренер в Обернском университете. — Прим. «Чемпионата») поддерживает Трампа, я буду очень недоволен. Брюс Пёрл имеет право голосовать за кого угодно. У него есть две задачи: выигрывать баскетбольные матчи и выпускать студентов. Люди могут голосовать за кого хотят. Я голосовал за Камалу. Но, как я уже сказал, мы проиграли, и это наша вина из-за отсутствия плана действий.

Мы не устраиваем концерты и митинги. Люди хотят видеть решения, они хотят улучшения своего благосостояния и безопасных границ. Они приходят в наши районы и обещают улучшения, но в итоге мы видим, что ничего не меняется. Наши школы и районы остаются прежними. Именно поэтому многие чернокожие люди разочарованы в Демократической партии», — заявил Баркли во время подкаста The Steam Room.