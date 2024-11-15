Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли объяснил, почему разочарован в демократах после победы Дональда Трампа

Чарльз Баркли объяснил, почему разочарован в демократах после победы Дональда Трампа
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением после того, как республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки (США).

«Пожалуйста, прекратите. Мы проиграли, потому что у нас не было чёткого плана действий. Мы до сих пор не решили вопросы с иммиграцией и не справились с инфляцией. Привлечение знаменитостей для агитации — это не решение. Я люблю Бейонсе, но это не повлияет на мой выбор. Вы проиграли, потому что не предложили реальных решений. Я не считаю, что все, кто голосовал за Трампа, являются расистами или чем-то подобным. Я не поддерживаю его, но он президент, и я должен уважать эту должность.

Ещё одно: если кто-то из вас пришлёт мне статью о том, что Брюс Пёрл (баскетбольный тренер в Обернском университете. — Прим. «Чемпионата») поддерживает Трампа, я буду очень недоволен. Брюс Пёрл имеет право голосовать за кого угодно. У него есть две задачи: выигрывать баскетбольные матчи и выпускать студентов. Люди могут голосовать за кого хотят. Я голосовал за Камалу. Но, как я уже сказал, мы проиграли, и это наша вина из-за отсутствия плана действий.

Мы не устраиваем концерты и митинги. Люди хотят видеть решения, они хотят улучшения своего благосостояния и безопасных границ. Они приходят в наши районы и обещают улучшения, но в итоге мы видим, что ничего не меняется. Наши школы и районы остаются прежними. Именно поэтому многие чернокожие люди разочарованы в Демократической партии», — заявил Баркли во время подкаста The Steam Room.

Сейчас читают:
НБА против Трампа. Кто из игроков в открытую поддержал Камалу Харрис?
НБА против Трампа. Кто из игроков в открытую поддержал Камалу Харрис?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android