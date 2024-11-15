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Шэмс Чарания предположил, когда Леброн Джеймс проведёт последний сезон в НБА

Шэмс Чарания предположил, когда Леброн Джеймс проведёт последний сезон в НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу вероятного будущего лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Леброн Джеймс Подробнее

«Мне кажется, что следующий сезон может оказаться для него последним в НБА. Возможно, Брайс Джеймс поможет ему продлить карьеру ещё на год или два.

Но я действительно считаю, что в следующем сезоне, во время Матча всех звёзд [в Лос-Анджелесе], может возникнуть хорошая атмосфера для этого», — заявил Чарания в эфире программы First Take.

В текущем регулярном сезоне Джеймс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 24,3 очка, 9,4 результативной передачи и 8,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,4, трёхочковых — 45,9.

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