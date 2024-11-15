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Супруга Леброна Джеймса рассказала о своих чувствах при совместной игре сына и мужа в НБА

Супруга Леброна Джеймса рассказала о своих чувствах при совместной игре сына и мужа в НБА
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Саванна Джеймс, жена звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и мать Бронни Джеймса, рассказала о своих чувствах от первой совместной игры сына с мужем за «Лейкерс».

«Я не испытала такой сильной эмоции, как ожидала. Когда я впервые увидела их на площадке по телевизору, я расплакалась. Я так долго ждала этого момента.

Я чувствовала волнение на арене и знала, что Бронни будет нервничать. Поэтому всё время я думала: «Пожалуйста, Господи, забери его тревогу, волнение и сомнения в себе — пусть это перейдёт ко мне, чтобы он мог сосредоточиться на игре».

И именно так и произошло, потому что у меня в животе были бабочки. Это было много эмоций, но все они были положительными», — сказала Джеймс во время подкаста Everybody’s Crazy.

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