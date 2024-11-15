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Эксперт сопоставил Джордана и Джеймса, используя известные сериалы в своём сравнении

Эксперт сопоставил Джордана и Джеймса, используя известные сериалы в своём сравнении
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Североамериканский журналист и известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Коухерд провёл сравнение между членом Зала славы баскетбола Майклом Джорданом и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, используя в качестве иллюстрации популярные сериалы.

«Майкл Джордан — это как «Сайнфелд» (комедийный сериал транслировавшийся с 1989 по 1998 года. — Прим. «Чемпионата»): девять выдающихся сезонов, огромное влияние и он по-прежнему обсуждается.

Леброн же больше похож на «Закон и порядок», который уже 35 лет на экране. Я недавно пересмотрел одну серию, и она по-прежнему впечатляет», — рассказал Колин Коухерд в рамках собственного подкаста.

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