«Кто-то заставляет их это делать». Гилберт Аренас вступился за Джоэла Эмбиида

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас отреагировал на недавнее высказывание центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который заявил, что хотел бы выступать в «бэк-ту-бэк» матчах.

Следует отметить, что ранее Эмбиид делал противоположные заявления. Однако теперь он пояснил свои слова, отметив, что просто шутил и практиковал троллинг.

«Я пытался вас предупредить, чёртовы засранцы. Все игроки хотят, чёрт побери, играть. Это просто часть нашего характера. Единственная причина, по которой эти парни сидят на скамейке, — это то, что кто-то заставляет их это делать», — заявил Аренас во время своего подкаста.