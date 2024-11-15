Шэмс Чарания обозначил, при каком условии Джоэл Эмбиид восстановит форму

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу выступления центрового и лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Джоэл Эмбиид понимает, что время действует на него. Ему нужно вернуться в игровую форму. Но единственный способ достичь этого — играть в баскетбол», — поделился Чарания во время эфира программы First Take.

Стоит отметить, что в сезоне-2024/2025 Эмбиид сыграл только в одной встрече — с «Нью-Йорк Никс», где набрал всего 13 очков, выполнив два удачных броска из 11.