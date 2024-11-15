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Юта Джаз — Даллас Маверикс, результат матча 15 ноября 2024, счет 115:113, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

37 очков Луки Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с последней командой Запада
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В ночь с 14 на 15 ноября мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 115:113.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Коллинс - 28, Кларксон - 20, Секстон - 16, Джордж - 14, Филиповски - 14, Маркканен - 13, Юбэнкс - 5, Уильямс - 3, Кольер - 2, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Маршалл - 19, Томпсон - 17, Гримс - 15, Гэффорд - 10, Харди - 7, Лайвли - 5, Клебер - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 37 очков, а также семь подборов и девять ассистов.

«Даллас» потерпел четвёртое поражение подряд и с пятью победами в 12 матчах занимает 12-е место в Западной конференции. «Юта» одержала третью победу в 11 матчах и покинула последнее место Запада, поднявшись на 14-ю строчку таблицы.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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