37 очков Луки Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с последней командой Запада

В ночь с 14 на 15 ноября мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 37 очков, а также семь подборов и девять ассистов.

«Даллас» потерпел четвёртое поражение подряд и с пятью победами в 12 матчах занимает 12-е место в Западной конференции. «Юта» одержала третью победу в 11 матчах и покинула последнее место Запада, поднявшись на 14-ю строчку таблицы.