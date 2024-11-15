В ночь с 14 на 15 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 15 ноября

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 115:113.

Самым результативным игроком игрового дня стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 37 очков, а также семь подборов и девять ассистов. 28 очков, девять подборов и три результативных паса у Джона Коллинза из «Юты».

Победа над «Далласом» позволила «Джаз» покинуть последнюю строчку таблицы Западной конференции.

Видео: Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита