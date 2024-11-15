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Все результаты НБА 15 ноября: «Даллас» уступил «Юте», Лука Дончич набрал 37 очков

Результаты игрового дня НБА 15 ноября
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В ночь с 14 на 15 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итоговым результатом.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 15 ноября

  • «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 115:113.
НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Коллинс - 28, Кларксон - 20, Секстон - 16, Джордж - 14, Филиповски - 14, Маркканен - 13, Юбэнкс - 5, Уильямс - 3, Кольер - 2, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Маршалл - 19, Томпсон - 17, Гримс - 15, Гэффорд - 10, Харди - 7, Лайвли - 5, Клебер - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Самым результативным игроком игрового дня стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 37 очков, а также семь подборов и девять ассистов. 28 очков, девять подборов и три результативных паса у Джона Коллинза из «Юты».

Победа над «Далласом» позволила «Джаз» покинуть последнюю строчку таблицы Западной конференции.

Видео: Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита

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